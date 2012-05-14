Хмельниччина: на мясокомбинате выявлено некачественное сырьё

На одном из частных мясоперерабатывающих предприятий Дунаевецкого района Хмельницкой области сотрудниками сектора ветеринарной милиции УМВД Украины в области совместно с работниками ветеринарной службы выявили больше полутонны некачественного мяса.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила сотрудница отдела связей с общественностью УМВД в области Екатерина Шуприган.

Она отметила, что во время проверки колбасного цеха в холодильной камере правоохранители обнаружили 100 кг свинины и 450 кг мяса птицы без надлежащей маркировки. О том, что мясное сырье не прошло никакой проверки свидетельствовало и то, что владелец предприятия так и не смог предъявить сопроводительных документов, которые бы подтвердили ее качество и беспечность.

Учитывая столь грубые нарушения, работники ветеринарной милиции изъяли некачественную продукцию и направили ее на Хмельницкий ветсанзавод для дальнейшей утилизации.

В настоящее время деятельность предприятия приостановлена, его владельцу вручено предписание на устранение недостатков и привлечено к административной ответственности по статье 107 «Нарушение правил относительно карантина животных и других ветеринарно-санитарных требований» Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция этой статьи предусматривает наложение штрафа от трех до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан.