Тернопольщина: автомобиль сбил 52-летнего велосипедиста

В Тернопольской области автомобиль насмерть сбил 52-летнего велосипедиста. Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства чрезвычайных ситуаций, трагедия произошла вчера в 23 час. на автотрассе Почаев - Радивилов возле с. Лидихов. 42-летний водитель автомобиля «Нисан Вента» из села Будки Кременецкого района совершил наезд на жителя Почаева, который ехал велосипедом.

От полученных травм потерпевший скончался на месте ДТП.