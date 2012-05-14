Тернопольщина: автомобиль сбил 52-летнего велосипедиста
10:59, 14 мая 2012Новости регионов
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Потерпевший скончался
В Тернопольской области автомобиль насмерть сбил 52-летнего велосипедиста. Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства чрезвычайных ситуаций, трагедия произошла вчера в 23 час. на автотрассе Почаев - Радивилов возле с. Лидихов. 42-летний водитель автомобиля «Нисан Вента» из села Будки Кременецкого района совершил наезд на жителя Почаева, который ехал велосипедом.
От полученных травм потерпевший скончался на месте ДТП.
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