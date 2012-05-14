В Днепропетровске могут ограничить водоснабжение

Коммунальное предприятие «Днепроводоканал» заявляет о возможном ограничении водоснабжения города из-за долгов населения.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня начальник управления «Водосбыт» КП «Днепроводоканал» Людмила Тонкопий сообщила журналистам, что жители Днепропетровска могут быть переведены на подачу воды по графику.

«По итогам апреля платежи составили только 85% от начисленных сумм», - сообщила Л.Тонкопий.

По ее словам, такое состояние спровоцировало угрозу отключения объектов «Днепроводоканал» от энергоснабжения. В частности, энергетики отключили от энергоснабжения ряд участков по эксплуатации сетей, а также абонентские службы. Наращивание долгов, по мнению энергетиков, может привести к отключению насосных станций и, соответственно, ограничению водоснабжения населения.

На сегодняшний день задолженность населения перед КП «Днепроводоканал» составляет 112 млн грн, долги КП «Днепроводоканала» перед энергетиками — 94 млн грн.