Возле поселка Малая Девица обнаружены 455 боеприпасов

В Черниговской области количество выявленных пиротехниками боеприпасов времен войны возросло до 455 единиц. Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, на протяжении 11-13 мая пиротехники на открытой территории вблизи пгт Малая Девица Прилукского района обнаружили 455 единиц боеприпасов времен Великой Отечественной войны (125 артснарядов калибра 76 мм, 323 артснаряда калибра 57 мм, 7 минометных мин калибра 82 мм). Уничтожены 4 артснаряда калибра 76 мм и 18 артснарядов калибра 57 мм Остальные планируется уничтожить сегодня.

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