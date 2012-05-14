В Луцке состоялся Фестиваль мам

В Луцке к празднику Дня Матери активные мамы города впервые организовали Фестиваль мам.

Как передает корреспондент УНИАН, идея проведения мероприятия возникла в команды портала «Луцк-мама». Инициатива также нашла поддержку у городского центра социальных служб для семьи детей и молодежи и Волынской областной общественной организации «Фонд местного развития», которые и стали партнерами мероприятия.

Администратор портала «Луцк-мама» Анна Гнатюк отметила, что целью этого фестиваля в первую очередь было привлечь внимание общественности к роли женщины-матери в обществе, продемонстрировать многообразные формы организации содержательного семейного досуга.

В рамках мероприятия состоялось награждение победителей конкурсов за наилучшее литературное произведение и наилучшую фотоработу, объявленных на портале. Посетителей фестиваля развлекали мимы и клоуны. Порадовали своими песнями и зажигательными танцами любительские коллективы.

Также программа мероприятия предусматривала бесплатные мастера-классы от творческих мам Луцка. Действовали выставки творческих изделий, импровизированная фотостудия «Ma-ma-ma», Боди-арт (Центр эффективной коммуникации), выставка сленгов. Были представлены стенды для детской комнаты.

Председатель Волынской областной общественной организации «Фонд местного развития» Петр Верзун выразил надежду, что в следующем году фестиваль будет не только мам, но и пап, и будет называться «Фестиваль родителей».