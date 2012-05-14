Судовые перепитии: журналист - против главного врача

В Луганске суд удовлетворил жалобу журналиста Олега Перетяки, который заявлял об отказе прокуратуры Ленинского района в возбуждении дела против главного врача одной из больниц города.

Как сообщил УНИАН сам О.Перетяка, областной апелляционный суд принял такое решение 10 мая, направив материалы, предоставленные журналистом, на повторную проверку в прокуратуру.

«Суд первой инстанции, куда я изначально подавал жалобу на прокуратуру, принял положительное решение в мою пользу 7 мая, но прокуратура подала апелляцию, которую также проиграла», - сказал О.Перетяка.

Как сообщал УНИАН, луганский журналист О.Перетяка 11 апреля подал жалобу в Ленинский районный суд на действия прокуратуры Ленинского района Луганска, которая отказалась возбуждать уголовное дело против главного врача одной из больниц города.

О.Перетяка неоднократно обращался в правоохранительные органы с требованием привлечь к уголовной ответственности главврача за распространение ложных сведений о совершенном О.Перетякой преступлении.

В частности, главврач в ноябре 2010 г. обратился в правоохранительные органы с заявлением, в котором просил «принять меры к журналисту, который на протяжении длительного времени дестабилизирует работу бюджетных и частных лечебных учреждений, вымогает денежное вознаграждение за прекращение журналистского преследования и публикует клеветнические статьи».

«Он заявил о том, что я при этом пришел и угрожал ему пистолетом, а также требовал деньги», - сказал О.Перетяка в комментарии УНИАН.

Поводом для такого заявления со стороны главврача послужили журналистские расследования О.Перетяки о лоббировании городскими чиновниками интересов ряда частных медицинских учреждений, в том числе и учреждения, в котором данный главврач ранее был руководителем.