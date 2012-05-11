Черниговщина: мужчина нападал на несовершеннолетних девочек

В Черниговской области в Козелецком районе работники милиции задержали мужчину, который совершал развратные действия с малолетними и несовершеннолетними девочками.

Об этом УНИАН сообщили в Секторе общественных связей УМВД в области.

В частности, в Козелецкий райотдел милиции обратилась 17-летняя жительница одного из сел района и сообщила, что когда она возвращалась домой из школы, на нее напал неизвестный мужчина.

Девушка рассказала правоохранителям, что за несколько сотен метров от села из леса к ней вышел мужчина и приказал раздеться. Она начала отступать назад, но он схватил ее за горло и душил, девушка ударила нападавшего и убежала. По этому факту следственный отдел Козелецкой милиции возбудил уголовное дело по ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.

Девушка подробно смогла описать злоумышленника. Правоохранители проверяли ранее судимых, устанавливали вероятных свидетелей происшествия. Поиски осложнялись тем, что подозреваемый не имел постоянного места проживания, ночевал в палатке в лесополосах, в заброшенных домах, бродяжничал. Через сутки, благодаря показаниям потерпевшей, мужчина был задержан. Им оказался 43-летний уроженец Черниговского района.

В ходе проведения следственных действий было установлено, что это не первый случай, когда он нападал на девушек. Злоумышленник уже был судим за развращение несовершеннолетних, месяц назад в том же селе он остановил на дороге 13-летнюю школьницу и, назвавшись врачом, обманом завлек во двор заброшенного дома. Только прохожий напугал мужчину, который хотел раздеть девочку. Задержанный подтвердил показания школьницы и сознался в содеянном.

Против него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.156 Уголовного кодекса Украины - развращение несовершеннолетних (карается лишением свободы до 3 лет). Расследование дела продолжается.