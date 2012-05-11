В Тернополе отец систематически бил свою 13-летнюю дочь

В Тернополе возбуждено уголовное дело против отца, который систематически бил свою 13-летнюю дочь.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что мужчина за наименьшую провинность применял физические наказания, при этом не учитывая, что имеет дело с малолетним ребенком. Как следствие, во время последнего избиения дочери он сломал ей палец на ноге.

В отношении него прокуратурой Тернополя возбуждено уголовное дело за злостное невыполнение родительских обязанностей, повлекшее тяжелые последствия (ст. 166 Уголовного кодекса Украины).