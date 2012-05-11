В Тернополе запрещена продажа домашних животных на рынках
15:55, 11 мая 2012Новости регионов
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В связи со случаями бешенства
В Тернополе запретили продажу домашних животных на стихийных рынках.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, соответствующее решение приняли члены чрезвычайной противоэпизоотической комиссии в связи с установленными случаями бешенства у животных, приобретенных на таких рынках.
В частности, принято решение ликвидировать территорию несанкционированной торговли на пересечении ул. Живова - Шептицкого недалеко от центрального рынка.
Выполнение решения комиссии возложено на горотдел милиции и муниципальную полицию.
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