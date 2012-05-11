В Тернополе запрещена продажа домашних животных на рынках

В Тернополе запретили продажу домашних животных на стихийных рынках.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, соответствующее решение приняли члены чрезвычайной противоэпизоотической комиссии в связи с установленными случаями бешенства у животных, приобретенных на таких рынках.

В частности, принято решение ликвидировать территорию несанкционированной торговли на пересечении ул. Живова - Шептицкого недалеко от центрального рынка.

Выполнение решения комиссии возложено на горотдел милиции и муниципальную полицию.