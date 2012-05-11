Медпомощь гостям Евро-2012 в Киеве будут оказывать три муниципальных и три частных заведения

Медицинскую помощь гостям финальной части чемпионата Европы по футболу в Киеве будут оказывать три муниципальных и три частных заведения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко заявил сегодня на брифинге по вопросам подготовки столицы к Евро-2012.

По словам А.Голубченко, уже определено, что среди муниципальных медицинских заведений к обслуживанию гостей чемпионата будет привлечена Александровская больница и городские клинические больницы №12 и №17.

«А также других форм собственности: медзаведение «Феофания», в котором предусматривается обслуживать VIP-персон Евро-2012, а также военный госпиталь Минобороны и клиника «Борис», которые также будут предоставлять медпомощь иностранным гостям чемпионата», - сказал А.Голубченко.

По его словам, для обеспечения медицинского обслуживания болельщиков будет привлечено около 30% автомобилей автопарка столичной экстренной службы медицинской помощи.

«Что касается оплаты, то все медзаведения имеют опыт работы с иностранными страховыми компаниями. Медпомощь будет осуществляться по страховым полисам при их наличии», - сказал заместитель председателя КГГА.

В свою очередь, присутствующая на брифинге заместитель начальника Главного управления здравоохранения Киева Алла Арешкович сообщила, что для обеспечения больниц медикаментами и другими средствами из бюджета города выделено дополнительное финансирование. Также, по ее словам, дополнительные средства предусмотрены и в частных клиниках и заведениях, которые привлекаются к предоставлению помощи гостям чемпионата. Она не уточнила, о каких суммах идет речь.