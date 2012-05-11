Тернопольщина: в одном из сел обнаружили 30 снарядов

В Тернопольской области в одном из сел обнаружили 30 артиллерийских снарядов.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды областного управления МЧС, боеприпасы были найдены вчера во время обследования территории группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Территориального управления МЧС в селе Застеноче Теребовлянского района. Все снаряды – калибра 75 мм времен Второй мировой войны



