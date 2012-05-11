В Киеве проверят детские аттракционы

Прокуратура столицы организовала проверку детских аттракционов, детских игровых площадок в Киеве.

Как сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ столичной прокуратуры, проверка осуществляется с целью предупреждения случаев травматизма и недопущения введения в эксплуатацию объектов, которые находятся в ненадлежащем техническом состоянии.

В частности, как отметили в пресс-службе, с наступлением весенне-летнего сезона начинают работу в парках отдыха города аттракционы, которые могут создавать угрозу для жизни и здоровья как посетителей, так и обслуживающего персонала.

К проверке привлечены контролирующие органы, в частности территориальное управление Госгорпромнадзора и промышленной безопасности Украины по Киевской области и Киеву, органы Гостехногенбезопасности и Государственной санитарно-эпидемиологической службы Киева.

Проверкой будут охватываться вопросы правомерности размещения и функционирования аттракционов, наличия разрешительных и проектных документов на их эксплуатацию, документов об их техническом осмотре и экспертном обследовании, соблюдения безопасности, заключений санитарно-эпидемиологической экспертизы Минздрава Украины о безопасности их использования для детей и тому подобное, сообщили в прокуратуре.