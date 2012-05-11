Женщина обнаружила на огороде 85 снарядов времен войны

В селе Красный Кут Жашковского района Черкасской области женщина, высаживая лук на огороде, обнаружила снаряды времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Черкасской области.

Женщина откопала 2 артиллерийских снаряда.

Позже вызванная на место происшествия пиротехническая группа МЧС после обследования огорода обнаружила еще 83 артиллерийских снаряда.

Все боеприпасы изъяты и обезврежены.