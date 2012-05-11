Женщина обнаружила на огороде 85 снарядов времен войны
10:13, 11 мая 2012Новости регионов
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Изъяты и обезврежены
В селе Красный Кут Жашковского района Черкасской области женщина, высаживая лук на огороде, обнаружила снаряды времен Второй мировой войны.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Черкасской области.
Женщина откопала 2 артиллерийских снаряда.
Позже вызванная на место происшествия пиротехническая группа МЧС после обследования огорода обнаружила еще 83 артиллерийских снаряда.
Все боеприпасы изъяты и обезврежены.
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