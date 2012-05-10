Карточку киевлянина получат многодетные родители и соцработники

До конца мая Карточки киевлянина получат две категории льготников столицы – родители многодетных семей и социальные работники.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, на сегодняшний день участники пилотного проекта «Карточка киевлянина» – КП «Главный информационно-вычислительный центр», ООО «УНИТ», ПАО «КБ «Хрещатик», КП «Киевский метрополитен» и КП «Фармация» подтвердили готовность к началу регистрации жителей Киева в проекте.

По словам заместителя председателя КГГА Руслана Крамаренко, информационно-телекоммуникационная система «Карточка киевлянина» прошла необходимое тестирование, включая банковское и транспортное дополнение, проведено обучение соответствующих специалистов, которые осуществляют оформление и выдачу пластиковых карточек, заключены и подписаны договоры между всеми участниками проекта.

Процедура регистрации первых категорий граждан, которым будет выдаваться Карточка киевлянина, начата сегодня.

Р.Крамаренко отметил, что оформление и выдача карточек будет осуществляться Главным управлением труда и социальной защиты населения и районными отделами труда и социальной защиты населения бесплатно.

Социальные работники будут приглашать каждого киевлянина из определенной категории прийти для оформления и получения «Карточки киевлянина» лично, в частности по телефону. Для оформления карточки гражданину необходимо иметь при себе лишь паспорт и удостоверение, дающее право на льготу.

«Карточка киевлянина» дает право льготного проезда в метрополитене и скидку 25-30% на 52 наименования лекарственных средств отечественного производства.

Внедрение проекта будет постепенным, все льготные категории получат карточки до конца 2012 года.