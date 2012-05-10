В Киеве за продажу детям табака и алкоголя аннулируют лицензии
15:56, 10 мая 2012Новости регионов
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70 с начала года
В Киеве за четыре месяца этого года за продажу несовершеннолетним табака и алкоголя аннулированы 70 лицензий на право осуществления розничной торговли и применено финансовых санкций на сумму почти 500 тыс. грн.
По сравнению с прошлым годом количество аннулированных лицензий по указанной причине увеличилось в 6 раз, сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации в г. Киеве.
Всего в столице за января-апрель этого года аннулированы 466 лицензий, из них 129 – за невнесение квартальной проплаты.
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