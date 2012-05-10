Детским лагерям в Киеве не хватает медоборудования

Количество детских лагерей в Киеве уменьшается, а тем, которые остались, не хватает средств и медицинского оборудования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила заместитель главного врача Киевской городской санитарно-эпидемиологической станции Ольга Рудницкая.

По ее словам, с 28 мая по 21 июня в столице планируется открытие 118 заведений для оздоровления и отдыха детей: 6 санаториев, 6 внегородских лагерей, 1 турбаза и 105 городских лагерей на базе общеобразовательных школ.

В то же время, отметила О.Рудницкая, с 2009 года наблюдается тенденция к сокращению количества лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных школ: в 2009 году таких заведений было 171, в 2010 году – 125, в 2011 году – 104 заведения.

Как заметила О.Рудницкая, под надзором Государственной санэпидслужбы находятся 9 детских оздоровительных лагерей, которые не открываются уже в течение трех лет «в связи с отсутствием финансирования на проведение капитальных ремонтов и на оздоровление детей в целом».

По словам О.Рудницкой, подготовка оздоровительных заведений к нынешнему лету началась еще в сентябре 2011 года. Санэпидслужбой был подготовлен план заданий по улучшению материально-техничего обеспечения заведений, и он выполнен лишь на 60-70%.

Она сообщила, что лабораторные исследования качества воды в этих заведениях были начаты еще в апреле, и отклонений не выявлено.

О.Рудницкая напомнила, что специалисты СЭС также контролируют медицинские осмотры детей, которые отбывают на отдых, и работников оздоровительных заведений, а также меню для питания детей.

Как отметила представитель СЭС, стоимость 4-5-разового питания в киевских детских лагерях в этом году составляет 17,50 грн на сутки в лагерях с дневным пребыванием детей, в санаториях – от 20 до 30 грн, во внегородских лагерях – от 37 до 40 грн.

«Разрешение на начало работы оздоровительных заведений будут предоставляться только после выполнения плановых заданий и при условии обеспечения необходимых условий для безопасного и качественного отдыха детей согласно санитарным требованиям», - заявила О.Рудницкая.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день основными проблемами являются сокращение сети лагерей с дневным пребыванием детей, недостаточное финансирование на проведение капитальных ремонтов и собственно оздоровление детей, а также устаревшее оборудование в медицинских кабинетах.