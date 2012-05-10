В больницах Днепропетровска 8 пострадавших от терактов

По состоянию на утро 10 мая в Днепропетровске продолжают оставаться в больницах 8 пострадавших от терактов, совершенных 27 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным Главного управления здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации, 6 пострадавших находятся в областной больнице им. Мечникова, 1 - в городской больнице № 6, 1 - в больнице скорой помощи.

«В тяжелом состоянии до сих пор находится только пожилая женщина», - отметил собеседник агентства.

Сейчас 77-летняя Раиса Грозь находится на стационарном лечении в отделении интенсивной терапии политравмы.

Состояние здоровья остальных 7 человек, в том числе одного подростка, оценивается как удовлетворительное.

Все пострадавшие обеспечены необходимой медицинской помощью.