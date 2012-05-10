В поезде «Киев-Симферополь» саперы искали взрывчатку
Также дежурили медики
Неизвестный вечером в среду сообщил о минировании поезда №12 «Киев-Симферополь», который должен был отправляться в 18.06, саперы не нашли взрывчатку.
«Анонимный звонок поступил в Службу безопасности Украины, они передали информацию нам. На месте работали специалисты обоих ведомств», - сообщила корреспонденту УНИАН по телефону начальник пресс-службы крымского управления МВД Ольга Кондрашова.
На железнодорожном вокзале также дежурили медики.
Пассажиров попросили выйти из поезда. Люди почти два часа сидели на вокзале, пока взрывотехники проверяли вагоны. Примерно в 19.50 объявили посадку.
«Саперы проверили вагоны - с 4 по 10. Вызов оказался ложным», - сказал журналистам начальник поезда Владимир Куртяник.
По его словам, поезд, скорее всего, не сможет «догнать» потерянное время и придет в Киев с опозданием на около полутора часов.