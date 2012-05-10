Почему "скорая" не спасала умирающего ребенка?

В Донецкой области прокуратура Центрально-Городского района Горловки проводит проверку по факту непредоставления своевременной медицинской помощи ребенку работниками «скорой».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области и напомнили, что 7-летний мальчик упал на балконе квартиры и стеклом травмировал руку, после чего пытался вызывать скорую помощь, однако работники медицинского учреждения не воспринимали всерьез телефонные вызовы со стороны малолетнего. В итоге карета скорой помощи приехала только после того, как ее вызывали взрослые.

Ребенку оказана необходимая помощь, он находится на лечении в Донецке.

Прокуратура области контролирует ход проверки, подчеркнули в пресс-службе.

В свою очередь, местные СМИ уточнили, что врачи скорой помощи в Горловке проигнорировали 13 вызовов мальчика. Он смог сам выбраться из квартиры, а в тамбуре его нашла мама, вернувшаяся с работы. И только после ее звонка скорая помощь приехала через 10 минут. Мальчика направили в областную больницу, где хирурги пришивали ему руку 4 часа, сообщают СМИ.