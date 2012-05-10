На Буковине во время драки мужчину убили битой

В селе Чудей Сторожинецкого района Черновицкой области во время драки мужчину убили битой

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области, 7 мая вечером в дежурную часть Сторожинецкого райотдела милиции поступила информация о том, что в реанимационное отделение центральной райбольницы с диагнозом «перелом основания черепа» в тяжелом состоянии был доставлен 37-летний житель села Чудей. Не приходя в сознание, пострадавший умер.

Следователи установили, что в ходе возникшего спора его битой по голове ударил 19-летний односельчанин, и с места совершенного преступления скрылся. Вскоре подозреваемый был задержан.

Следственным отделом Сторожинецкого РО УМВД Украины в Черновицкой области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 УК Украины, и проводится досудебное следствие.

Убийца задержан и помещен в изолятор временного удержания.