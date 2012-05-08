На Винниччине изъят алкоголь-фальсификат

В Винницкой области сотрудники налоговой милиции обнаружили на территории города Могилев-Подольский нелегальную базу хранения алкогольной продукции, и изъяли почти 9,5 тысячи литров фальсификата.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления налоговой милиции Государственной налоговой службы в Винницкой области.

В частности, в ходе отработки оперативной информации налоговики осмотрели помещение на территории пилорамы, которая длительное время не работает. Там хранилось 270 пластиковых канистр каждая объемом 35 литров, все были заполнены жидкостью с характерным запахом спирта.

Как вскоре показала экспертиза, продукция является спиртсодержащей смесью крепостью более 95%. Фактически, жидкость можно отнести к спирту этиловому, который, впрочем, не имеет соответствующего качества и не отвечает нормам ДСТУ.

Личность владельца фальсификата правоохранители устанавливают, точно известно и то, что продукция не была бесхозяйственной – сюда накануне была завезена партия алкоголя. Водитель автомобиля объяснил, что осуществил перевозку по заказу.

Нелегальная продукция на общую сумму более 600 тысяч гривень изъята.

Возбуждено уголовное дело по ст. 204 Уголовного кодекса Украины по факту незаконного хранения с целью сбыта подакцизных товаров.