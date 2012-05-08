Во Львовской области от удара молнии сгорел жилой дом

В Львовской области грозовой разряд повлек пожар жилого дома, который сгорел дотла.

Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-центре ГУ МЧС Украины в Львовской области, 7 мая в 17.12 на пульт связи оперативно-диспетчерской службы ГУ МЧС Украины в Львовской области поступило сообщение о пожаре в с. Воля Долголуцкая Стрыйского района.

Огонь быстро охватил жилой дом и уничтожил крышу, перекрытия первого и второго этажей, домашнее имущество, повредил стены на площади 100 кв. м.

Пожарные спасли хозяйственную постройку и имущество на сумму 10 000 грн.

Причиной пожара стал грозовой разряд. Убытки от пожара устанавливаются.

О пострадавших при пожаре не сообщается.