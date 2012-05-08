Во Львовской области от удара молнии сгорел жилой дом
17:25, 08 мая 2012Новости регионов
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О пострадавших не сообщается
В Львовской области грозовой разряд повлек пожар жилого дома, который сгорел дотла.
Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-центре ГУ МЧС Украины в Львовской области, 7 мая в 17.12 на пульт связи оперативно-диспетчерской службы ГУ МЧС Украины в Львовской области поступило сообщение о пожаре в с. Воля Долголуцкая Стрыйского района.
Огонь быстро охватил жилой дом и уничтожил крышу, перекрытия первого и второго этажей, домашнее имущество, повредил стены на площади 100 кв. м.
Пожарные спасли хозяйственную постройку и имущество на сумму 10 000 грн.
Причиной пожара стал грозовой разряд. Убытки от пожара устанавливаются.
О пострадавших при пожаре не сообщается.
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