15 мая в столице стартует пляжный сезон. К летнему сезону 2012 года специалисты КП «Плесо» и профильные столичные службы готовят 29 зон отдыха возле воды, 11 среди которых – городские централизованные пляжи.

Как информирует пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на генерального директора коммунального предприятия «Плесо» Павла Походия, сейчас на объектах проводятся подготовительные работы.

По его словам, во время пляжного сезона будет организовано надлежащее функционирование необходимого количества спасательных постов и пунктов оказания неотложной помощи.

Так, для безопасности людей и предупреждения несчастных случаев на водных объектах столицы, КП «Плесо» организовало работу 3-х спасательно-водолазных, 5 спасательных станций, которые укомплектованы необходимыми плавсредствами, спасательным и медицинским инвентарем. Дополнительно на сезон планируется принять на работу около 30 спасателей.

На протяжении мая-сентября текущего года будет обеспечена ежедневная работа медицинской и спасательно-водолазной службы профильного предприятия. В настоящее время организуют 23 пункта оказания первой неотложной помощи на зонах отдыха возле воды (в том числе 9 постоянно функционирующих медицинских пунктов).

Для зон отдыха и пляжей изготовляют предупредительные и информационные щиты на двух языках (украинском и английском), которые установят для предупреждения и предоставления минимально необходимой информации жителям и гостям Киева.

На городских пляжах, где разрешено купание, коммунальное предприятие «Плесо» обследует и очистит дно акваторий.

В прибрежных полосах водных объектов, в том числе в пределах территорий мест массового отдыха населения возле воды, на территориях спасательно-водолазных станций специалисты проведут комплекс дератизационных, дезинфекционных и протилептоспирозных работ.

В местах массового отдыха населения будут установлены мобильные туалетные кабины и обеспечены централизованное водоснабжение и канализация. В настоящее время продолжаются работы по обкашиванию территории, обрезке кустов и уборке сухостоя.