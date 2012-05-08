Трехлетний малыш выпил из бутылки яда для обработки овощей

В Гайсинском районе Винницкой области трехлетний ребенок отравился ядохимикатами. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС в Винницкой области.

По данным ГУМЧС, играя в жилом доме, мальчик выпил яд из бутылки, который мать купила для обработки свеклы. Мать это заметила, и сразу отвезла ребенка в районную больницу.

Ребенок находится в реанимационном отделении больницы с диагнозом «отравление ядохимикатами средней степени тяжести».