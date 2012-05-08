Трехлетний малыш выпил из бутылки яда для обработки овощей
14:10, 08 мая 2012Новости регионов
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В Гайсинском районе Винницкой области трехлетний ребенок отравился ядохимикатами. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС в Винницкой области.
По данным ГУМЧС, играя в жилом доме, мальчик выпил яд из бутылки, который мать купила для обработки свеклы. Мать это заметила, и сразу отвезла ребенка в районную больницу.
Ребенок находится в реанимационном отделении больницы с диагнозом «отравление ядохимикатами средней степени тяжести».
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