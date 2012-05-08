9 пострадавших от взрывов все еще в больницах Днепропетровска

9 пострадавших от взрывов в Днепропетровске по состоянию на утро 8 мая все еще находятся в больницах.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным Главного управления здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации, 7 пострадавших находятся в областной больнице им. Мечникова, 1 - в городской больнице № 6, 1 - в больнице скорой помощи.

«В тяжелом состоянии находится только один человек», - отметил собеседник агентства.

Состояние здоровья остальных 8 человек оценивается как удовлетворительное.

Все пострадавшие обеспечены необходимой медицинской помощью и все уже получили денежные выплаты на свои счета.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в результате 4 взрывов в Днепропетровске пострадал 31 человек, в том числе 10 несовершеннолетних.

СБУ расследует уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.