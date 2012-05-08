На Волыни пьяный мужчина стрелял в супружескую пару

На Волыни пьяный мужчина причинил огнестрельные ранения супружеской паре.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины, это произошло вчера, 7 мая, в городе Любомль.

На улице 36-летний безработный местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений, тремя выстрелами из собственного зарегистрированного спецсредства ПМТ, предназначенного для стрельбы резиновыми пулями, причинил огнестрельные ранения 28-летней жительнице этого же города и ее мужу – 28-летнему иностранцу.

Пострадавшие госпитализированы. Злоумышленник задержан, спецсредство изъято.

По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 15 и ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.