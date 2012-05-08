Охранник пытался пронести в СИЗО наркотики

В Черкассах правоохранители задержали младшего инспектора отдела режима и охраны Черкасского СИЗО, который пытался пронести в охранную зону Черкасского следственного изолятора запрещенные вещи.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь прокурора Черкасской области, при обыске у задержанного изъяли мобильный телефон и два пакетика с наркотиками – марихуаной и метамфетамином. Как рассказал сам охранник, телефон и наркотики он нес одному из заключенных, за что получил 50 долларов

Прокуратурой города Черкассы возбуждено уголовное дело в отношении младшего инспектора отдела режима и охраны Черкасского СИЗО по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УКУ.

В настоящее время по делу проходит досудебное следствие, находящееся на контроле прокуратуры области.