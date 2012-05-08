Луганщина: 12-летний мальчик повесился на своем ремне

В городе Ровеньки Луганской области 12-летний мальчик покончил жизнь самоубийством.

Эту информацию УНИАН подтвердила начальник Управления образования Ровеньковского городского совета Татьяна Коваленко.

По ее словам, несчастный случай произошел вчера, 7 мая.

«Как только родители подали заявление в милицию, нам об этом стало известно. Пока не могу сказать, возбуждалось ли уголовное дело, милиция проводит проверку и выясняет обстоятельства», - сказала Т.Коваленко.

По информации сайта «Вперед-Ровеньки», 12-летний учащийся 6 класса ОШ №12 покончил жизнь самоубийством, повесившись на дереве на собственном ремне.

«Папа пришел с работы, когда он учил уроки. Отец отправился спать. Позже, видимо, ребенку захотелось пойти погулять. Он позвонил маме, чтобы отпроситься на улицу. Она не отпустила мальчика и сказала учить уроки. Когда женщина вернулась с работы, дома сына не обнаружила. Подумала, что тот все-таки ушел без спросу. И только когда вышла на огород, увидела мальчика висящим на дереве. Он повесился на собственном ремне», - пишет «Вперед-Ровеньки».

По информации сайта, семья погибшего мальчишки живет в мкр. Алмазном, характеризуется как благополучная. Сам мальчик был активным, бойким, даже немного задиристым, с характером.

В тоже время руководитель отдела по связям с общественностью ГУМВД в Луганской области Татьяна Погукай заявила корреспонденту УНИАН, что милиция суицидами не занимается.

«Это не криминал, поэтому никакой информации у меня нет», - сказала Т.Погукай.