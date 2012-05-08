На реках Черниговщины - пик весеннего паводка

На реках Черниговской области наблюдается пик весеннего паводка.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской областной государственной администрации.

На р. Днепр вблизи села Неданчичи формируется пик паводка. На г. Десна вблизи г. Новгород-Северский на сегодняшний день уже прошел пик паводка с отметкой 549 см над нулем поста. На р. Днепр в пределах области, на р. Десна на участке г. Новгород-Северский – с. Разлеты и на р. Снов возле г. Щорс вода в пойме.

В результате подтапливания отдельных участков дорог, прекращения эксплуатации понтонного моста и паромных переправ нарушено прямое транспортное сообщение от райцентров до 12 населенных пунктов в 4 районах Черниговской области. Случаев подтапливания домов нет. Жизнедеятельность населения обеспечивается, объекты общественного значения функционируют в обычном режиме, заверили в ОГА.