Волонтеры побили киевлянина, защищающего внука от своры собак

Бездомные животные в Киеве спровоцировали драку: дедушка защищал внука от нападения стаи собак и отгонял их палкой, за что от защитников животных получил синяки и царапины. Волонтеры набросились на человека с кулаками, потому животных им жаль, а люди сами, по их мнению, подвергаются собачьей агрессии, говорится в сюжете ТСН.



11-летний Виталик катался на роликах, когда его взяла в осаду стая из 7 собак. Животные лаяли и начали дергать ребенка за штаны - парень испугался и позвал на помощь деда.



64-летний Александр внука от собак отбил, но ему же изрядно досталось. События разворачивались на глазах волонтеров, которые расценили действия мужчины, как жестокое обращение с животными и решили отомстить.



Женщин-защитниц животных было трое, и они не унимались даже тогда, когда господин Александр вызвал милицию.



Синяки на лице и расцарапанное тело - последствия волонтерской разъяснительной работы для дедушки. Одна из нападающих признается, что била мужчину поводком по спине, а синяки и гематомы поставила ее коллега - молодая волонтер, которая владеет единоборствами.



Девушка утверждает, что это была самозащита. Подполковник в отставке утверждает, что не позволил бы себе поднять руку на женщину. В милиции же говорят - повреждения имеют обе стороны конфликта.



"У мужчины по предварительным данным врачей закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ссадины лица. У женщины ссадины головы. Она говорит, что он якобы ударил ее бутылкой", - рассказала помощник руководителя РУ МВД Соломенского района Киева Ирина Биба.



Александра с внуком домой из милиции провожали крепкие ребята, угрожали, и рекомендовали замять это дело. Семья наоборот считает себя дважды потерпевшими - от собак, и от их защитниц.



"Я пытался защитить своего ребенка. Каждый так же поступил бы", - мотивирует свою позицию дедушка.



Для стаи собак неподалеку энтузиастами был оборудован импровизированный приют. Их подкармливают дворники, а волонтеры отвечают за их стерилизацию. Свою агрессию защитники животных объясняют тем, что собак их подопечных коварно уничтожают.