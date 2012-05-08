Львовщина: в ДТП погиб мальчик, еще трое детей травмированы

7 мая во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с тяжелыми последствиями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ МВД Украины, около 20-ти часов в городе Золочев водитель автомобиля «шкода Октавия А5» по неизвестным пока причинам не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где осуществил столкновение с автомобилем «Додж Рам Ван».

Следствия ДТП ужасные: несмотря на все усилия медиков, от полученных травм в больнице скончался сын водителя автомобиля «Шкода», четырехлетний мальчик. Сам водитель, его второй сын и еще один пассажир находятся в больнице с травмами различной степени тяжести.

В медицинское заведение с телесными повреждениями были доставлены также женщина-водитель автомобиля «Додж» и двое ее детей в возрасте 1,8 и 6 лет.

По факту ДТП проводится расследование.