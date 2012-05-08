9 мая станция "Майдан Незалежности" работать не будет

9 мая станция метро «Майдан Незалежности» будет закрыта для входа и выхода пассажиров с 7.00 и до завершения общегосударственных мероприятий на Майдане Незалежности. В указанный период станция будет работать только на пересадку пассажиров с линии на линию.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Столичный метрополитен в этот день также планирует выпустить весь подвижной состав на линию в соответствии с графиками движения поездов, а при необходимости введет резервные единицы транспорта.

