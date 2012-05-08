В Кременчуге из окна выпала полуторогодовалая девочка
09:45, 08 мая 2012Новости регионов
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Оперлась на москитную сетку
В Кременчуге из окна второго этажа частного дома выпала полуторогодовалая девочка.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Полтавской области, автомобиль скорой помощи доставил ребенка в больницу с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты.
Установлено, что девочка выпала из окна, оперевшись на москитную сетку пластикового окна.
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