В Кременчуге из окна выпала полуторогодовалая девочка

В Кременчуге из окна второго этажа частного дома выпала полуторогодовалая девочка.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Полтавской области, автомобиль скорой помощи доставил ребенка в больницу с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты.

Установлено, что девочка выпала из окна, оперевшись на москитную сетку пластикового окна.

