В Горловке мужчины несколько месяцев продавали взрывчатку

В Горловке Донецкой области оперативные сотрудники милиции задержали двух местных жителей, которые на протяжении нескольких месяцев занимались реализацией взрывчатых веществ и устройств.

Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе Горловского горуправления милиции.

В сообщении отмечается, что в середине апреля сотрудники отдела уголовного розыска горуправления милиции задержали преступную группу из двух человек, которая намеревалась реализовать 700 граммов взрывчатки, факт сбыта был задокументирован.

Задержанные 27 и 30 лет оказались неработающими, судимыми за совершение краж и сбыт наркотиков. В ходе санкционированного обыска по месту их жительства оперативники обнаружили и изъяли пять детонаторов и 800 граммов взрывчатых веществ (аммонита и угленита), происхождение которых устанавливается.

В настоящее время уже установлено, что за 300 г взрывчатки злоумышленники получали в среднем 200 грн.

На данный момент возбуждено три уголовных дела по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. В отношении задержанных избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

Ведется следствие.