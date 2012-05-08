Киев не отвечает за свалку в Голосеево, которую видно из космоса

Глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов заявляет, что столица не отвечает за мусорную свалку в Национальном парке "Голосеевский", однако готова помочь ликвидировать ее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

А.Попов отметил, что Голосеевский парк имеет статус национального, и Киев передал эту территорию государству. Соответственно, объяснил он, это в настоящее время зона ответственности профильных министерств и ведомств.

"Подчеркиваю, что город не отвечает за эту территорию. Это зона ответственности руководства Национального парка "Голосеевский", - сказал А.Попов.

При этом он выразил готовность оказать помощь парку городскими службами.

"Киев должен быть идеально чистым, каким он был раньше", - отметил председатель КГГА.

Как сообщал УНИАН, 5 мая премьер-министр Николай Азаров в ходе ознакомления с данными спутникового зондирования территории Украины выразил возмущение по поводу наличия мусорной свалки в Голосеевском парке. Данные о свалке он получил в результате космической съемки территории парка. Азаров поручил властям Киева на протяжении недели разобраться в ситуации и отчитаться о причинах возникновения свалки.

