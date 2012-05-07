В Симферополе эвакуировали 200 чел. из-за подозрительной сумки

Сотрудники милиции сегодня в Симферополе эвакуировали больше 200 человек из-за обнаружения подозрительной сумки возле урны для мусора.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью крымского управления МВД.

"На улице Кечкеметской около универмага "Крым" бдительные граждане обнаружили подозрительную сумку. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, сотрудники взрывотехнической лаборатории, руководство крымского Главка милиции, а также работники МЧС и скорая помощь. Были эвакуированы больше 200 человек, территория охранялась сотрудниками милиции", - говорится в пресс-релизе.

Взрывотехники с помощью заряда водяной пушки вскрыли сумку и исследовали ее содержимое: внутри находились одежда и документы.