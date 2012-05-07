На Киевщине действовала группа наркоторговцев из 7 человек

Генеральная прокуратура Украины направила в суд уголовное дело по обвинению группы наркоторговцев, которую возглавляла гражданка ФРГ.

Как сообщает Отдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, ГПУ 3 мая 2012 года утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, расследованному Главным следственным управлением МВД Украины, в отношении 7 участников организованной группы, которые в течение марта - августа 2011 года на территории г. Киева и Киевской области совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным обращением наркотических средств.

Установлено, что преступное объединение, возглавляемое гражданкой Федеративной Республики Германии, на территории одного из поселков Киевской области наладило выращивание конопли и изготовление из нее особо опасного наркотического средства - каннабиса, которое систематически реализовывало в Киеве. Полученные от сбыта наркотиков средства использовались для обогащения и продолжения преступной деятельности.

С целью обеспечения выполнения приговора суда в части возможной конфискации имущества, по делу наложен арест на автомобили, объекты недвижимости, земельные участки обвиняемых.

Ко всем обвиняемым избрана мера пресечения взятие под стражу. Уголовное дело для рассмотрения по существу направленного в Соломенский районный суд г. Киева.