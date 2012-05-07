В Черновцах в больнице умерла 16-летняя девушка
15:28, 07 мая 2012Новости регионов
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Из-за халатности врачей
Прокуратура Первомайского района Черновцов возбудила уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками больницы скорой медицинской помощи, что привело к смерти 16-летней девушки.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области, установлено, что с 29 апреля по 4 мая работники больницы, ненадлежащим образом исполняя свои профессиональные обязанности, не оказали больной девушке, которая находилась на стационарном лечении, необходимую медицинскую помощь. В результате такой бездеятельности пациентка 4 мая умерла.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие по делу продолжается.
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