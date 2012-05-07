В Харькове выпал с восьмого этаже и разбился 2-летний мальчик

В Харькове выпал из окна квартиры на восьмом этаже и разбился двухлетний мальчик.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на и.о. прокурора Киевского района Харькова Евгения Соколова, чрезвычайное происшествие произошло 5 мая около 6.40.

На место происшествия немедленно прибыли руководители районной прокуратуры и милиции, следственно-оперативная группа. Выясняются причины трагедии. Ход проверки находится на контроле прокуратуры.

