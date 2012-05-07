В Николаеве 4-летний мальчик выпал из окна и погиб
14:08, 07 мая 2012Новости регионов
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Присматривала 40-летняя бабушка
В Корабельном районе Николаева 4-летний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже пятиэтажного дома, и от полученных телесных повреждений умер.
Об этом сообщается на сайте Управление МВД в Николаевской области.
Сотрудники милиции установили, что несчастье произошло в то время, когда матери мальчика не было дома и он находился под присмотром 40-летней бабушки.
Ребенок встал на коробку, наклонился через подоконник и, не удержавшись, упал.
Тело мальчика направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
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