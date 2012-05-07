В Николаеве 4-летний мальчик выпал из окна и погиб

В Корабельном районе Николаева 4-летний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже пятиэтажного дома, и от полученных телесных повреждений умер.

Об этом сообщается на сайте Управление МВД в Николаевской области.

Сотрудники милиции установили, что несчастье произошло в то время, когда матери мальчика не было дома и он находился под присмотром 40-летней бабушки.

Ребенок встал на коробку, наклонился через подоконник и, не удержавшись, упал.

Тело мальчика направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.