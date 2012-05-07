Мать оставила погибать в горящем доме трех маленьких сыновей

В Севастополе к четырем годам лишения свободы приговорена женщина, бросившая при пожаре своих детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Севастополя, суд рассмотрел уголовное дело в отношении 35-летней женщины, возбужденное по ст. 166 и ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины по фактам злостного невыполнения родительских обязанностей и оставления детей без помощи, что привело к смерти одного из них и к другим тяжким последствиям.

В ходе следствия было установлено, что мать трех сыновей не беспокоилась о здоровье, развитии и безопасности детей, за что ранее привлекалась к административной ответственности.

14 февраля 2011 года двое ее сыновей находились без присмотра. Четырехлетний мальчик, играя с зажигалкой, устроил в квартире пожар. Мать, заметив огонь, бросила детей и выбежала на улицу, даже не попытавшись их спасти. Один из мальчиков погиб, другой попал в больницу.