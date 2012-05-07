В Ялтинском заповеднике пожар ликвидирован

Сегодня утром сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар в Ялтинском горно-лесном природном заповеднике.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор Департамента управления спасательными силами МЧС Украины Григорий Марченко.

Он напомнил, что пожар произошел вчера, в частности, сгорели сухая трава и кусты на площади 1,5 га.

Г.Марченко отметил, что причиной возгорания стал человеческий фактор, а именно - неосторожное обращение с огнем.

Он напомнил, что в тушении пожара были задействованы 180 человек, а также 24 единицы техники.

Кроме того, МЧС задействовал вертолет, который для тушения огня осуществил 34 вылета.

Г.Марченко добавил, что вчера в 15.30 пожар был локализован, а сегодня утром полностью ликвидирован.