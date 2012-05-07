2-летний воспитанник приюта попал под колеса грузовика

На Буковине под колесами грузовика погиб двухлетний ребенок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области, трагедия произошла в селе Мольница Герцаевского района 4 мая.

Под заднее колесо грузового автомобиля MAN, водитель которого привез в детский приют хлебобулочные изделия, попал двухлетний мальчик, воспитанник многодетного приюта, который опекает Герой Украины, священник отец Лонгин (Михаил Жар).

Медицинскому персоналу центральной районной больницы, куда сразу же был доставлен малыш, спасти ему жизнь не удалось - от полученных телесных повреждений он умер.

Погибший ребенок поступил в этот приют из Николаевского детского дома в конце марта этого года.

По данному факту следственным управлением УМВД Украины в Черновицкой области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Досудебное следствие по делу продолжается.