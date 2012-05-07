Прикарпатье: от удара молнии погиб мужчина

В Ивано-Франковской области от удара молнии погиб мужчина.

Как сообщили сегодня УНИАН в территориальном Управлении МЧС в Ивано-Франковской, тело 56-летнего мужчины было обнаружено вчера, 5 мая, в селе Розтоки Косовского района в собственном хозяйстве.

Мужчина погиб от поражения молнией.

Это первая на Прикарпатье в 2012 году смерть человека от удара молнии.