Прикарпатье: от удара молнии погиб мужчина
11:46, 07 мая 2012Новости регионов
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На своем дворе
В Ивано-Франковской области от удара молнии погиб мужчина.
Как сообщили сегодня УНИАН в территориальном Управлении МЧС в Ивано-Франковской, тело 56-летнего мужчины было обнаружено вчера, 5 мая, в селе Розтоки Косовского района в собственном хозяйстве.
Мужчина погиб от поражения молнией.
Это первая на Прикарпатье в 2012 году смерть человека от удара молнии.
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