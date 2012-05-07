В Мелитополе молодой человек грозил взорвать многоэтажку

В Запорожской области задержан 19-летний житель Мелитополя, который грозился взорвать многоэтажый дом в городе, если ему не заплатят 20 тыс. дол.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, анонимное сообщение с требованием выплатить деньги поступило в милицию вчера около 09.45.

"Неизвестный мужчина заявил, что в случае, если ему не заплатят 20 тыс. долларов США, произойдет взрыв в одной из многоэтажек города Мелитополя", - отмечается в сообщении МВД.

Для проверки информации по указанному анонимом адресу срочно выехали работники милиции. Жители дома были эвакуированы. Взрывотехники Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра ГУМВС Украины в Запорожской области провели тщательную проверку дома, но взрывоопасных предметов не обнаружили.

По словам первого заместителя начальника Мелитопольского горотдела Александра Салухи, стражам порядка, чтобы «вычислить» и задержать злоумышленника, понадобилось около 30 минут. Было также выяснено, что парень раньше уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганские действия.

На данный момент решается вопрос о возбуждении в отношении «телефонного террориста» уголовного дела и об избрании ему меры пресечения.