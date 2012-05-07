В Черкасской области мужчина заболел сибирской язвой

10:43, 07 мая 2012
Новости регионов
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Поранился, разбирая тушу свиньи

38-летний житель Звенигородского района Черкасской области заболел сибирской язвой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Черкасской области, 1 апреля в Звенигородке на территории собственного домохозяйства во время разделки туши свиньи мужчина ранил предплечье. Через месяц он обратился в больницу, где ему был поставлен диагноз «эризипилоид, сибирская язва» и отобран материал для исследования. Больной госпитализирован.

Специалистами Госсанэпидслужбы и ветеринарной медицины совместно проводится расследование по установлению источника и путей передачи возбудителя сибирской язвы.
 

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