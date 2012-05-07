В Черкасской области мужчина заболел сибирской язвой
10:43, 07 мая 2012Новости регионов
0
Поранился, разбирая тушу свиньи
38-летний житель Звенигородского района Черкасской области заболел сибирской язвой.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Черкасской области, 1 апреля в Звенигородке на территории собственного домохозяйства во время разделки туши свиньи мужчина ранил предплечье. Через месяц он обратился в больницу, где ему был поставлен диагноз «эризипилоид, сибирская язва» и отобран материал для исследования. Больной госпитализирован.
Специалистами Госсанэпидслужбы и ветеринарной медицины совместно проводится расследование по установлению источника и путей передачи возбудителя сибирской язвы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter