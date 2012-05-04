Во Львовской области в ДТП травмированы шесть человек

Во Львовской области при столкновении трех транспортных средств травмированы шесть человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ МВД Украины, дорожно-транспортное происшествие случилось 3 мая в 15 часов на 505 км автодороги Киев - Чоп.

По предварительным данным, возле села Банюнин 41-летний водитель маршрутного такси «Эталон», который двигался по маршруту Львов – Кудрявы, не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию, не справился с управлением, в результате чего въехал в припаркованный автомобиль «Мерседес Спринтер».

После столкновения «Мерседес» съехал в кювет и перевернулся.

Тем временем с маршрутным такси совершил столкновение водитель грузовика «ДАФ», который двигался позади и не выбрал безопасную дистанцию.

В результате ДТП травмы получил водитель микроавтобуса «Мерседес», а также пятеро пассажиров автобуса «Эталон». Всех пострадавших с телесными повреждениями разной степени тяжести доставили в лечебные учреждения.

Сейчас по фату ДТП проводится расследование.