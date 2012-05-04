В Крыму разбилась парапланеристка из Киева

Жительница Киева погибла при полете на параплане в Крыму.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского Управления МЧС.

28-летняя киевлянка врезалась в скалу. Несчастный случай произошел на горе Клементьева. Информация о трагедии поступила к спасателям во второй половине дня 3 мая.

"Женщина не справилась с управлением параплана и ударилась о южный склон горы. Врачи скорой помощи констатировали смерть", - говорится в сообщении.

Гора Клементьева считается "колыбелью советской авиации". Там начинали свой путь будущие конструкторы Олег Антонов, Александр Яковлев, Сергей Илюшин, создатель космических кораблей академик Сергей Королев. В наши дни на горе продолжают проходить учебно-тренировочные сборы, соревнования и просто полеты на безмоторных летательных аппаратах.