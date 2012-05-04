Днепропетровск: каждый взрыв был мощнее предыдущего

Каждый взрыв, прогремевший в Днепропетровске 27 апреля, был мощнее предыдущего, а последний, четвертый был самым мощным, от него никто не пострадал.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко.

«Последний взрыв наши эксперты, кстати, признали самым мощным, но ни один человек не пострадал», - сказал В.Захарченко.

По его словам, согласно заключениям экспертов-криминалистов и экспертов-взрывотехников, все взрывные устройства, заложенные в урны в Днепропетровске, были оболочковые, фугасного действия. Эксперты установили, что первый взрыв равнялся 160 граммам тротилового эквивалента, второй – 190 граммам, третий – 230 и последний, четвертый – 300 граммам.

В.Захарченко добавил, что элементами поражения стали урны для мусора, сделанные из железобетона.

Отвечая на вопрос, почему именно Днепропетровск был избран городом для атаки, министр сказал: «По-видимому, на все эти вопросы мы найдем ответ, когда это преступление будет раскрыто».

В.Захарченко еще раз напомнил, что после отработки огромного массива информации количество версий уменьшается, но сейчас озвучивать какую-то из них он считает неуместным, поскольку совершенное преступление является очень опасным и нуждается в быстрейшем раскрытии.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в центре Днепропетровска прогремели 4 взрыва, в результате которых пострадали 30 человек, в частности 10 детей.

По фактам взрывов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Дело расследует СБУ.