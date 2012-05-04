Азаров в Кривом Роге передал амбулатории новое оборудование

Премьер-министр Украины Николай Азаров сегодня в Кривом Роге ознакомился с работой амбулатории общей практики семейной медицины №5 и передал этому медицинскому заведению современный автоматический гематологический анализатор BC 3000 plus – аппарат для осуществления клинического анализа крови.

Об этом сообщили УНИАН в управлении прессы и информации Днепропетровской областной государственной администрации.

Как отмечается в сообщении, новое оборудование позволит максимально четко измерять 19 параметров при исследовании одной капли крови. Анализатор может осуществлять 60 анализов в час и одновременно хранить в памяти результаты 35 тыс. исследований.

Также в Кривом Роге Н.Азаров и губернатор Днепропетровской области Александр Вилкул в рамках празднования 67-й годовщины Победы возложили цветы к монументу «Победа» – памятнику воинам 3-го Украинского фронта, которые освободили Кривой Рог от фашистских захватчиков 22 февраля 1944 года.

Также Н.Азаров в рамках рабочей поездки ознакомился с экспозицией находок времен Великой Отечественной войны, и пообщался с членами историко-поисковой организации «Поиск Днепр».